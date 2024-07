GHC annouces spring quarter President’s List

Grays Harbor College named 361 students to the President’s Honor List for the spring quarter.

Grays Harbor College President Dr. Carli Schiffner announced the list, highlighting those students who, during the quarter, earned a grade point average of 3.5 or better on their coursework.

Earning a spot on the President’s Honor List is an academic achievement only granted to students who maintain the 3.5 GPA or higher and complete at least 12 college-level credits.

The summer quarter at the college is underway, but students can still register for classes ahead of the fall quarter.

The following students earned a spot on the President’s Honor List this spring.

Felicia Abbott, Dynova Adams, Macy Adams, Jaxon Adkison, Maira Aguilar, Garrett Allen, Shawn Anderson, Ryan Anderson, Anthony Andrews, Abigail Angelovich, Ariana Arriaga, Hector Arrieta, Katie Ashe, Miranda Ates

Rochelle Baldwin, Christina Baltazar, Alexander Barlow, Natalie Barrera, Joshua Beals, Annamarie Beeler, Felicia Bell, Makenzie Bell, Daylan B., Aiden Boatwright, Emily Boone, Triston Booth, Kadence Braaten, Christina Brennis, Sophie McGraw Bridges, Taylor Brooke, Kolie Broten, Kavina Brown, Jessica Brown, Lily Brown, Rylee Brown, Grayden Bruinier, Sydnie Bryant, Justin Bryant, Kalli Bunch, Christina Burchinal, Sara Burkhart, Shayli Burlingame, Aiden Butcher

Carlos Cabrales, Michaela Cabrales-Hendricks, Ashley Camus, Steven Caron, Charles Carossino, Skyler Cassady, McKenna Cauble, Mary Chapin, Naomi Chavez, Christina Angeles Christopherson, Abigail Cihak, Carrigan Clark, Madison Clark, Tara Clinton, Leona Cole, Toran Cole, Karen Connelly, Oliver Costales, Aubrey Coulombe, Maximillian Crow, Alexis Cudaback, Ryan Curry

Peyton Damasiewicz, Monica Davis, Jennifer Dean, Julia Decker, Kevin DeGraw, Fatima Delgado, Kylee Denny, Zakary Dick, Per Dillingham, Kailei Dillman, Annamaria Dimoff, Richard Deweese Dirgo, Samuel Dorsch, Kaitlyn Doucette, Noah Duran

Jordan E., Lauren Emery, Cassandra Emmett-McGovern, Heather Ericksen, Matthew Ericksen, Montserrat Espinoza

Lauren Fabini, Aiden Ferry, Brandie Flaherty, Blake Foster, Joshua Fox, Alexis Frank, Judah Frank, Abby Fritts, Emily Fry, Cecelia Frye, Katherine Fulbright, Blayne Fuller

Dylan Gaddy, Angel Galeana, Kaitlyn Ganzel, Estefany Garcia, Ana Garcia-Oropeza, Alexander Garcia-Oropeza, Annette Gerchak, Kelsey German, Luke Gerow, Jessyca Gleeson, Katrina Gomery, Mycah Good, Melissa Goppert, Liberty Gortmaker, Edward Gould, Kristina Goulet, Ariel Grant, Rylee Greene, Graycen Grinols, Delvin Groat, Tillie Grover-McCrory, Carmella Gumaelius, Charles Gumecindo, Karla Guzman, Diana Guzman, Kennedy Gwin

Justin Hansen, Hunter Hansen, Callie Harnagy, Tracie Hartnett, Matt Hartstrom, Carter Haynes, Kallie Heath, Saylor Heikkila, Solomon Heineman, Cristal Hermenegildo, Gabriela Hernandez, Konlan Higgins, Scott H., Tristian Hinkley, Hunter Hinners, Maybelle Hobucket, Samantha Hodel, Joseph Holbrook, Mekinsy Holmes, Derek Homer, Mija Hood, Katelyn Horney, Emily Howell, Deleak Hubbard, Madison Huber, James Huff, Isaac Humiston, Carter Humphreys, Garett Hunt, Ricky Hurley, Alexis Hyde

Hunter Irwin, Amy Isaksson

Mariah Jackson, Ava James, Ariana Jelinek, Hannah Jewell, Cloe Jez, Caleb Jez, Daisy Jimenez, Chandra Johnson, Zoey Johnson, Henry Jolley, Hazel Jones, Ruby Jones, Samantha Jordan

Adrienne Karlsvik, Michael Kautz, Garrett Keeton, Michael Kellner, Marlene Kemp, Addison Kersker, Heidi Kesler, Jaeyoung Kim, Tanya King, Brice Kola, Ashton Kongbouakhay, Debra Koonrad, Holly Kramer, Arleen Kramer, Zachary Kronjaeger, Volodymyr Kuchera, Mackenzie Kuiken

Chloe LaBelle, Andrew LaFlame, Analiisa Laine, Martika Lane, Samantha Lang, Brady Langer, Thomas Lantz, Quinton Larson, Zach Leavitt, Amy Lemus, AnaTereza Leon Luna, Elizabeth Leon-Moreno, EricRyan Lind, Faith Lindgren, Denny Linker, Chloe Long, America Lopez, Roman Bedolla Lopez, Britney Ruiz Lopez Julianne Lopez-Martinez, Daniel Luke

Dale Madden, Spencer Mahugh, Alyssa Maldonado, Sadie Mana, Madison Marlow, Alexis Marquez, Grace Marrujo, Nathan Marsh, Nicholas M., Aurelia Martens, Andrew Martin, Abigail Martinez, Teri Mason, Faith Matthews, Janaye Mattice, Sean Mcallister, Keth Mcdonald, Carol Mcfall, Heather McKee, Tressa McMullen, Joshua McNeil, Trinity Meadors, Todd Mefford, Rosalinda Mendoza, Jamie Gonzalez Merino, Addison Merkel, Saul M., Zayra Meza-Perez, Shane M., McKenzie Middleton, Allison Mills, Olivia Milton, Valeria Morales, Cristoval Moraleslopez, Berklee Morley, Kohan Morrison, Claire Mottinger, Paige Moua, Cameron Mudgett, Amber Mullins, Stephanie Murphy

Julissa Napoles, Annika Natwick, Cameron Nelson, Alana Neva, Jason N., Trevon Nichols, Sterling Nickerson

Liam O’Dell, Jameson O’Dell, Katie O’Hagan

Dindo P., Kimberly Membreno Pacheco, Marcus Paniagua, Mikayla Parnel, Audrey Paylor, Mason Peak, Kailey Pendergrass, Kendall Peterson, Deborah Peterson, William Phernetton, Tasha Philpot, Kenny Plang, Dylan Polk, Frankie Pope, Tracy Potts, Carissa Pullis-Lauderdale, Amy Putman

LillyAnne Quinby

Alma Ramirez Ramirez, Taylor Ramsey, Connor Reed, Holly Reed, Anica Reimer, Rick Richardson, Elise Riddle, Isabel Robles, Elton Rockey, Rachael Rogan, Devin Rose, Luke Rowekamp, William Royer, Kenzie Rucker, Maria Ruiz, Hezekiah Rumbles

Francisco S., Madeline Schaeffer, Emily Schallon, Liberty Schimelpfenig, Luke Schneider, Kayla Schoch, Ava Schrader, Kirsi Scott, Jacob Severson, Lindsey Sherman, Lorelei Smaciarz, Liam Smaciarz, Michelle Smith, Rachael Snodgrass, Austin Snodgrass, Alexa Son-Juarez, K’leia Sotomish, Michelle Spanier, Tucker Stecher, Lela Stewart, Cohen Stewart, Summer Stigall, Emma Stohrer, Rebekah Stone, Abigail Stone, Heather Stoney, Kevin Strange, Shaylee Streeter, Savannah Strickland, Emily Jo Stutesman, Joshua S.

Nikisha Tegen, Jessi Hernandez Temaj, Harley Thaxton, Riley Timmons, Valeria Torres, Sophia Trujillo-Walton, Nicholas Tucker, Jacob T., Joseph Twibell

Willobelle Valentine, Sarai Vega Leon, Sandy Velasco, Zoe Vessey, Destiny Vinson, Alisha Vitkoczy, Kristin Vong

Bryson Walker, Amanda Ward, Tyler Watson, Rachel Webber, Amanda Wells, Riley Wheaton, Justin Whitaker, Emma Wilke, Ethan Williams, Kendal Wilson, Emily Wilson, Makayla Wilson, Ashton Winrich, Reese Wiseman, Andrew Workman, Emily Wright, Payton Wright, Kendra Wynn

Brittney Yi, Wendell (AJ) Young

Kaler Zoucha