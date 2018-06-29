Dustin Lynch Host’s Red, White, & True Blue This 4th of July!
By Phil Luce
|
Jun 29, 2018 @ 1:41 PM

ABC RADIO’S RED WHITE AND TRUE-BLUE COUNTRY FAN SALUTE….HOSTED BY DUSTIN LYNCH

CHART-TOPPING COUNTRY STAR DUSTIN LYNCH HOSTS THIS LOOK AT THE SPECIAL RELATIONSHIP BETWEEN COUNTRY STARS AND THEIR FANS. YOU’LL HEAR TODAY’S TOP STARS — FRESH FROM THIS YEAR’S CMA MUSIC FEST – TALK ABOUT THEIR MOST MEMORABLE AND STRANGEST FAN ENCOUNTERS, HOW THEY ENGAGE WITH THEIR FANS ON SOCIAL MEDIA, AND WHAT SETS COUNTRY FANS APART FROM FANS OF OTHER MUSICAL GENRES.

YOU’LL ALSO FIND OUT WHICH FELLOW ARTISTS TURN THEM INTO FANBOYS AND FANGIRLS!

LUKE COMBS, KELSEA BALLERINI AND BRETT YOUNG ARE JUST SOME OF THE STARS YOU’LL BE HEARING FROM ON THIS THREE-HOUR SPECIAL DON’T MISS ABC RADIO’S “RED, WHITE, & TRUE BLUE COUNTRY FAN SALUTE” ON KIX 95.3 THIS 4TH OF JULY 9 TO NOON & AN ENCORE PRESENTATION AT 4! 

 

SHARE

RELATED CONTENT

This 4th of July Celebrate the USA with Dan + Shay! Don’t miss Our first Kix 95.3 Concert in the Park This Saturday! COMING AND GOING FROM NETFLIX – JULY 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom Is The Number 1 Movie in The Country! Jurassic World: Fallen Kingdom Has advanced Screenings Tonight! It’s officially Summer and June 21st was the Summer Solstice: 3 things you probably didn’t know about the longest day of the year
Comments